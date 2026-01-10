本日1月10日（土）、いよいよドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』が放送スタートする。【映像】冒頭4分43秒先行公開夏原エヰジ（なつばらえいじ）の同名小説を原作に、主演：藤井流星、共演：七五三掛龍也の初共演タッグで初映像化する今作。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため、新郎・林田和臣（藤井流星）は結婚式にいたカメラマンの桜庭蒼玉（七五三掛龍也）か