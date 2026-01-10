長年第一線で笑いを生み出し続けてきた明石家さんま。その魅力は、強烈なトーク力だけではない。そばで見続けてきた番組プロデューサーが語るのは、誰に対しても変わらない自然な距離感と、人を思うさりげない振る舞いだ。スターである前に、一人の人間として愛される理由──“素の明石家さんま”を、プライベートなエピソードからひもといていく。※本稿は、映像プロデューサーの吉川圭三『人間・明石家さんま』（新潮社）の一部