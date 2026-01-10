10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1510円高の5万3590円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては1650.11円高。出来高は2万1483枚だった。 TOPIX先物期近は3605.5ポイントと前日比78ポイント高、TOPIX現物終値比91.39ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53590 +1510 21483 日