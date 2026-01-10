日本ハムの伊藤と自主トレを行う昨季開幕投手の金村は「今年（の課題は）はストレート。一年間先発で勝負したい」と意気込んでいる。昨季5勝をマークしたが、途中からリリーフに配置転換。今季は先発再挑戦も視野に入れつつ直球の質向上を目指し、沢村賞右腕と意見交換をしながら投球フォームをチェックしている。