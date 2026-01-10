ソフトバンクの大山が今季3年目の目標を60イニング登板と掲げた。自己最多の昨季30回2/3を大幅に上回る数字だ。長いシーズンを乗り切るために冬場は筋力トレーニングに力を入れ、体づくりに励んでいる。この日は筑後ファーム施設で練習し「杉山さんくらい圧倒できるピッチャーになりたい」と話した。杉山のやり続ける信念も見習っており、昨季65試合登板の守護神に近づく努力を続けていく。