◇NPB新人研修会（2026年1月9日）日本ハム・ドラフト1位の大川（明大）は、現役時代に先発、リリーフで活躍した能見氏の講義を受け「切り替えが大事ということを教えてもらったので、参考にしてシーズンを戦っていきたい」と感謝した。1年目から開幕守護神を狙う155キロ右腕は、新人合同自主トレ第3クールからブルペン入りを予定。「球団のスケジュールに従って、焦らずに状態を仕上げていきたい」と話した。