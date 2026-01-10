ソフトバンク近藤健介外野手（32）が9日、鹿児島・徳之島で行っている自主トレを公開した。打撃面では直球への対応力を課題として挙げ、メトロノームを使った練習を実施。自身のスイングとは違うタイミングでティー打撃を行い、崩された場合でも対応できるよう打撃の幅を広げる試みだ。昨季はケガの影響もあり3シーズンぶりの無冠に終わった。天才打者は打撃フォームの“破壊”も恐れず、進化しての復活を目指す。現状に満足し