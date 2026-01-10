イギリス王室のウィリアム皇太子の妻キャサリン妃が、9日、44歳の誕生日を迎え動画を公開しました。キャサリン妃「凍てつくような暗い季節の中にも、冬はそっと、静けさと忍耐、自分自身を見つめ直す穏やかな時間を届けてくれます」9日の誕生日に合わせて、ウィリアム皇太子夫婦のSNSで公開されたこの動画は、キャサリン妃がイギリス国内の自然豊かな場所でたたずむ様子などが撮影されています。2024年、がんを公表し化学療法を終