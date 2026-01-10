◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は、10日に準決勝の2試合が開催されます。ベスト4へ進出したのは尚志(福島)、神村学園(鹿児島)、鹿島学園(茨城)、流通経済大柏(千葉)の4チームです。尚志は前回王者・前橋育英など強豪がそろったAゾーンを勝ち上がり、3回戦の神戸弘陵学園(兵庫)戦、準々決勝の帝京長岡(新潟)戦はともに1-0の接戦をものにしました。注目