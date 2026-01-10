日本ハムの伊藤は、20年以来6年ぶりに古巣復帰した有原について「まさかファイターズに来てくれるとは思ってなかったので、楽しみな部分は多い。最多勝をまた争えるように2人でしっかりやっていきたい」と歓迎した。2年連続で最多勝を分け合ったライバルであり、チーム内の先発争いも激化するが「自分の役割は変わらない。一年間ローテーションを守り続ける。チームの中で一番イニング数を投げたい」と話した。