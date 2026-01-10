「せっかくの人生だから、全部を楽しい思い出にしたいなと思って撮っています」女優の樋口日奈（27）が、嬉しそうに手にするのはコダックのデジタルカメラだ。「友達とご飯に行ったときに、お酒を飲んで酔っている私を撮ってくれた一枚がすごく幸せそうな表情だったんです。なにげない日常も写真として残すと、いい時間だったと思い出させてくれるなって。スマホより不意の素の瞬間を激写できて、味のあるいい質感で撮れるんです