歌手の氷川きよしが、12日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。氷川きよし＝テレビ朝日提供2000年にデビューして昨年25周年を迎えた氷川は、3年前に歌手活動を休止。1年8カ月の休養期間を経験した。休養したのは、休みなく22年走り続け、自分の人生を考える時間を作りたかったからだという。休養中は海外での生活も体験、現地で様々な人と出会う中で歌の魅力を再発見し「歌いたい