上司が変わり、職場の空気が一変――そんな経験をしたことがある人は、少なくないだろう。「年収1000万円」だという60代女性は、今まさにそんな体験をしているようだ。投稿によると、ある部門長が就任してからというもの、異常な離職率を記録しているという。「部門長が変わってから入社した人が3か月〜半年ぐらいで退職しています」女性が働くのは医薬品・医療機器メーカーで、専門性の高い職場だ。一般的に、そうした仕事の離職