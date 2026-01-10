未発表な次期フラッグシップスマホ「Samsung Galaxy S26・S26+」と見られる機種が認証通過！インド共和国（以下、インド）の標準規格（Bureau of Indian Standards：BIS）においてSamsung Electronics（以下、Samsung）が展開する「Galaxy」ブランドにおける未発表な次期フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26」および「Galaxy S26+」と見られる機種が認証を通過しています。認証番号はインド向け「R-41142182」やベ