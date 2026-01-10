コンプライアンスが叫ばれる昨今だが、現場の意識が追いついていないどころか、逆行している組織もあるようだ。投稿を寄せた東京都の40代女性は、社内で開催されたコンプライアンス講義の直後に、目を疑うような光景を目撃した。（文：長田コウ）「社内コンプライアンスの講義を受けた後、部屋に戻ったところ、社長が専務を平手打ちし、大声で怒鳴り散らかしていた」「捕まるのは役員クラスだけだからと課長がヘラヘラ笑ってた」女