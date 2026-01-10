「今回は昨年、韓国で上演されたばかりのオリジナルの創作ミュージカル作品なのですごく楽しみです」そう語るのは、元宝塚歌劇団月組トップで現在は数多くのドラマ、映画、舞台に出演する女優の珠城りょう（37）だ。今年2月からは19世紀の短編小説『ラパチーニの娘』を原作にした、韓国で誕生した新作オリジナル・ミュージカル『ラパチーニの園』の舞台に立つ。同作の舞台は18世紀のイタリア・パドゥア。科学者ラパチーニは、愛す