職場の人間関係は仕事の効率を左右するが、上司の不倫となると迷惑千万だ。関西地方に住む40代の男性から、不倫に溺れた上司2人の無様な顛末が寄せられた。「当時勤めていた会社の上司が不倫をしており、会社の若い女性に手を出していました」社内で不倫していた上司は、理由をつけてはその女性と2人で出張に行ったり、休日出勤と称して出かけたりしていたようだ。だが、当初20代だった女性部下が30代になると、段々とその頻度が減