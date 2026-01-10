ソフトバンク・近藤健介外野手が９日、鹿児島・徳之島での自主トレを公開した。この地でのトレーニングは今回で９度目。過去には練習を行っているグラウンドの人工芝を自己負担で張り替えるなど、地域貢献にも尽力。今回は１クールごとに４人ほど、トレーナーのインターン生を受け入れている。近藤の専属トレーナーで、今回も帯同する梅津祐輔さんが発起人となった。「プロ野球の世界でやってみたい、という人が多い」と業界の