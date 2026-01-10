日本ハム・伊藤大海投手（２８）が９日、超省エネ調整の“秘策”を披露した。白い息を吐きながら、伊藤は一球一球、丁寧に腕を振った。エスコンで自主トレを公開。ＷＢＣ球を使い２０メートルほどの距離でキャッチボールを約２０球、軽めのランニングを終えると充実した表情で練習を切り上げた。すでに３月開催のＷＢＣ侍ジャパン選出が発表された２５年の沢村賞右腕だが、同２７日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）での開幕