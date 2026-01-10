日本相撲協会は９日、初場所（１１日初日、東京・両国国技館）の取組編成会議を開き、２日目までの取組を決めた。横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝は初日に幕内で３戦全勝の幕内・一山本（３２）＝放駒＝、２日目に昨年３勝３敗の小結・王鵬（２５）＝大嶽＝と対戦する。昨年１１月の九州場所千秋楽を左肩鎖関節脱臼で休場した大の里にとって序盤戦は２日目が“鬼門”。年６場所のうち唯一、初場所の優勝がない手負いの横綱を、