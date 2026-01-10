元テレビ東京アナウンサーで現在は同報道局キャスターの片渕茜（32）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「今朝は、タイムズスクエアにあるナスダック前からお伝えしました。年明け早々、マーケットは地政学リスクの高まりや経済指標、トランプ大統領の発言などから落ち着かない動きを見せていますが、今年はどんな相場になるのでしょうか…2026年もどうぞよろしくお願いいたします！」と記し、生中