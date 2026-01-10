9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜後11：30）が、きょう10日に放送される。【番組カット】収録中に…整ってしまった佐久間大介＆日村勇紀同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱