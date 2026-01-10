モデルでタレントの溝端葵（24）が9日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。グラビアショットを投稿した。「お知らせ」と題し、「1月8日（木）発売！！FRIDAYにあおまおアンコール登場です！前回の表紙が大反響のおかげです」と同じ事務所所属で仲良しな〓野真央（22）との“あおまおペア”再結成を報告。「さらに！初のペア写真集も本日より発売です！あおまお初ですよ？！！？ゲットするしかないです」と新