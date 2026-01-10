渡部暁斗【オテパー共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は9日、エストニアのオテパーでマススタート方式の個人戦が行われ、男子第7戦で37歳の渡部暁斗（北野建設）がW杯通算出場数を295として、ウィルヘルム・デニフル（オーストリア）が持つ歴代最多記録に並んだ。2006年3月にW杯デビューした渡部暁は、ここまでに荻原健司と並ぶ日本勢最多の通算19勝をマーク。17〜18年シーズンに個人総合優勝した。第7戦は