元モーニング娘。のタレント保田圭（45）が9日に自身のインスタグラムを更新。息子（8）と愛犬の誕生日を祝う様子を公開した。「息子と愛犬ちーずの誕生日当日は家族でお祝い」「息子のリクエストでカワハギとマテ貝を食べましたハートエマスさんのYouTubeチャンネルで見て食べてみたかったんだそうです」と記し、息子が海洋生物を紹介するユーチューバーにハマっている事を報告。「カワハギが売ってなくてウマズラハギになったけ