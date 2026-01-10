フリーアナウンサーの谷尻萌（26）が9日、インスタグラムを更新。近影を投稿した。「こんにちはどんな日々をお過ごしですか?私は健康のために毎日コツコツ自炊をしているよ〜」と呼びかけ、衣装姿を投稿。白いカーディガンに白いミニスカートのホワイトコーデで、まっすぐに伸びた美脚を披露している。この投稿にフォロワーからは「白い妖精さん」「今日も一段と綺麗」「脚長でスタイル抜群なんですね」「きゃー!刺激的ー!」とコ