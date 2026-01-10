ÂçÃ«ÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÀäÂç¤À¤¬¡¢²¬ËÜ¤é¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÁª¼êÁØ¤â¸ü¤¤(C)Getty Images¸½ÃÏ»þ´Ö1·î8Æü¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¿¿Åß¤ÎMLB¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥­¥ó¥°¡§2026Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´30µåÃÄ¤Î¸½ºßÃÏ¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ­»ö¤ò·ÇºÜ¡£Æ±¶É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ­¼Ô¤¿¤Á¤¬¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÏ¢ÇÆÃæ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢Á´ÂÎ1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É