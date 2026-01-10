きょう10日(土)は、日中は九州〜東北にかけて晴れる所が多いでしょう。また、日本海の低気圧に向かって南風が吹き込むため、全国的に気温が上がって広く3月並みとなり、一時的に寒さが緩みそうです。東北北部や北海道は断続的に雪や雨が続くでしょう。夕方以降は日本海側で次第に雨や雪の範囲が広がり、あす(日)朝までに広い範囲で雪に変わりそうです。あす(日)〜12日(月)は強い寒気が流れ込むため、西〜北日本の日本海側を中心に