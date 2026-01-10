今年初めてとなるスーパーでのコメの平均価格は5キロあたり4416円となり、過去最高値を更新しました。農林水産省によりますと、先月29日から今月4日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロ当たりの平均価格は4416円となりました。史上最高値だった2週間前より79円の値上がりで、初めて4400円台にのりました。おととい発表された指標では民間の在庫量の増加などから3か月後のコメの価格について「安くなる」との見通しが強まっ