山梨県上野原市で発生した山林火災は鎮圧のめどは立たず、火は最も近い住宅までおよそ50メートルに迫っています。山梨県東部の上野原市の扇山で、おととい午前に発生した山林火災は、これまでにおよそ16へクタールが焼失し鎮圧のめどはたっていません。延焼は拡大傾向で火は最も近い住宅までおよそ50メートルに迫っています。消防によりますと、今回の火災は扇山登山道の中腹の休憩スペースとなっている、ほこら周辺が火元になリ、