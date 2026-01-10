江戸時代に人気を博した絵双六を多数紹介する企画展＝藤沢市藤澤浮世絵館歌川広重ら有名な絵師が描いた双六（すごろく）を展示した企画「浮世絵すごろくＴＨＥＷＯＲＬＤ」が、藤沢市藤澤浮世絵館（同市辻堂神台２丁目）で開かれている。２月２３日まで（午前１０時から午後７時まで）。月曜休館。入場無料。絵双六は江戸時代後期、子どもたちのお正月の遊びとして定着。東海道の旅をイメージした盤上ゲーム「道中双六」は