北朝鮮当局が第9回党大会を前に、各機関・企業所に対して外貨稼ぎの実績を強く求めていることを背景に、鉱山企業所による中国向け鉱物の密輸出が増加していることが分かった。外貨を早急に確保するため、銅精鉱などの鉱物を、国際相場を大きく下回る価格で投げ売りしているとの証言も出ている。両江道のデイリーNK内部情報筋の話として、最近、銅（銅精鉱）の密輸が目立って増えていると伝えた。筋は「国家が年末の外貨稼ぎを強調