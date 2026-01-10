米大リーグ（ＭＬＢ）は９日（日本時間１０日）、フィリーズからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたマックス・ケプラー外野手が、ＭＬＢの合同薬物予防治療プログラムの、パフォーマンス向上物質エピトレンボロンの陽性反応を示したとして８０試合の出場停止処分を課したと発表した。ケプラーはツインズ時代の２０１９年に３６本塁打を放つなど通算１７９本塁打を放っているスラッガー。昨季はフィリーズに移籍し打率２割