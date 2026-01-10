NY株式9日（NY時間15:15）（日本時間05:15） ダウ平均49496.15（+230.04+0.47%） ナスダック23706.91（+226.89+0.97%） CME日経平均先物53700（大証終比：+1620+3.02%） 欧州株式9日終値 英FT100 10124.60（+79.91+0.80%） 独DAX 25261.64（+134.18+0.53%） 仏CAC40 8362.09（+118.62+1.44%） 米国債利回り 2年債 3.538（+0.050） 10年債 4.171（+0.004） 30年債 4.82