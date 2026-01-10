NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4500.90（+40.20+0.90%） 金２月限は反発。時間外取引では、米雇用統計の発表を控え、ポジション調整の売りが出たが、売り一巡後は下げ一服となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、予想以下の米雇用統計を受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS