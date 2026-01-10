外国法事務弁護士のバッジを手にするイリーナ・ウリバチョバさん＝2025年10月、東京・霞が関の司法記者クラブロシア侵攻を逃れ来日したイリーナ・ウリバチョバさん（43）＝千葉県浦安市＝が昨年10月、ウクライナ国籍で初の外国法事務弁護士（外弁）として登録された。「持てる知識を使い、母国と日本の橋渡しをしたい」と意気込む。森や湖に囲まれた北東部スムイ市で生まれ育った。正義感が強く、大学では法学を専攻。「道徳観