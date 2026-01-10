◇NPB新人研修会（2026年1月9日）ヤクルトのドラフト1位・松下（法大）は「打倒・立石」を誓った。昨季は日米大学野球日本代表で阪神ドラフト1位の立石とチームメート。ともに内野手でプロ入りに向けしのぎを削った。研修の合間にも近況報告をし「本当にいいライバル。切磋琢磨（せっさたくま）して成績で上回りたい。打点では負けたくない」と力を込めた。10日からは新人合同自主トレがスタート。池山新監督も視察に訪