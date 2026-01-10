ロッテは前レイズ傘下のチャリエル・ラドニー投手（20）と育成契約を結んだと発表した。背番号は「139」に決まった。ドミニカ共和国出身の左腕で、昨季はレイズのドミニカアカデミーに所属。球団を通じ「ロッテの一員として迎えていただき、心からうれしく、光栄に思っています」とコメントした。また、昨年育成選手として入団し、7月に支配下登録され5試合に出場したアセベドとは育成で再契約を結び、背番号は「140」となっ