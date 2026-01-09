「ニューエラ（New Era®）」が、ドラえもんとのコラボレーションコレクションから新作を発売する。1月15日から全国のニューエラストアと公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】新作では、ニューエラキャップをかぶったドラえもんをはじめ、三日月の上で寝ているドラえもん、手描き風のドラえもん、コミックスのコマ風のグラフィティ、ドラえもん・のび太・しずかちゃん・ジャイアン・スネ夫・ドラミのシル