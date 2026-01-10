俳優の高杉真宙（29）が9日、都内で主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」（監督森ガキ侑大）の初日舞台あいさつに出席した。昨年12月23日に女優の波瑠（34）との結婚を発表して以降、同27日に都内でeスポーツのイベント、4日に愛知・中京競馬場でトークショーに参加したが、報道陣と対峙（たいじ）するのは初。結婚指輪などは着けておらず「おめでとうございます」の祝福には会釈を繰り返して応えた。年末年始は、2人一緒かは明