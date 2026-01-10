昨季限りでロッテを退団した沢村拓一投手（37）が9日、現役を引退することを発表した。インスタグラムで「野球人生に終わりが来たことを受け入れ、別れを告げる時が来ました。全ての方々に心から感謝します」などとつづった。佐野日大（栃木）から中大を経て、10年ドラフト1位で巨人入り。1年目に11勝を挙げ新人王、16年に37セーブで最多セーブに輝いた。20年途中からロッテ、その後レッドソックスに移籍。プロ通算15年で日