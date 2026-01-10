日本野球機構（NPB）の新人研修会が9日、都内のホテルで行われた。今年の新人研修会には審判員4人を含む119人が出席した。午前中に野球殿堂博物館を見学。学芸員の案内で野球の歴史を伝える資料などを見て回り、巨人の新人選手は昨年6月に亡くなった長嶋茂雄さんの侍ジャパンのユニホームと記念写真に納まった。午後の座学では「税の意義と役割」「暴力団の実態と手口」など8つの講義が行われ、今年から新たに「オンラインカ