DeNAのドラフト4位左腕・片山（Honda）が、ご長寿選手になることを誓った。研修では、同じ社会人出身左腕の能見氏の講義に感銘を受け「安定している社会人の立場から勝負の世界に入る。第一線で活躍された方が“厳しい世界”と話していて、改めてレベルの高さを感じた」と話した。新人最年長の27歳。「やり残しが少ないほど（選手寿命は）必然的に伸びてくる。自分も話ができる立場になれるぐらい活躍したい」と誓った。