芝クッション値9.9＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前12.2％、4角12.9％ダートG前6.3％、4角5.1％※金曜午前10時30分。芝は今週からCコース。柵の移動で傷みはおおむねカバーされたが、直線の内めはやや荒れている。ダートは良馬場が濃厚。パワーが求められそう。