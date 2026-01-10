老衰のため昨年12月24日に亡くなった初代林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さん（享年92）のお別れの式が9日、東京・上野の寛永寺輪王殿第一会場で営まれ、親族や生前親交のあった著名人ら約1000人が出席した。喪主を務めた長男の林家正蔵（63）は「クリスマスイブが命日なんてしゃれたことするな〜。まるで落語のオチだよ。うまいことやりやがったな、おふくろ！そんなおふくろの子供で俺は幸せです」と気丈に母