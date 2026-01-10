3日間開催初日の京都メインはダート1400メートルを舞台に行われるリステッド競走「すばるS」だ。安定感を信頼してビダーヤに◎を託す。前走オータムリーフSは勝負どころの4角手前で前が詰まる厳しい展開の中、力強く脚を伸ばして2着を確保した。その勝ち馬ハッピーマンは続く兵庫ゴールドTを制し、レベルの高い一戦だった。前走から中5週の今回は心身ともにフレッシュな状態。当舞台は2戦して1勝、2着1回と相性もいい。矢作