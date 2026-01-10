神戸は想定外の船出となった。新シーズンの始動日を迎えたが、今季就任したスキッベ監督はまさかの不在。母国ドイツからのフライトが天候不良のために大幅に遅れ、練習初日に間に合わなかった。 夕方の「新体制＆新加入選手発表会」前にギリギリ到着した指揮官は「今日は靴が合っていないね」とスーツ姿とはアンバランスなスニーカーを見せつつ、笑いを誘った。それでも過去4年間指揮を執った広島で4位以下は一度もない名将は「