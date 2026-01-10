女優の石田ひかり（53）が9日、東京ミッドタウン日比谷でトークショーを行った。同日から始まったイベント「美しく生きる」にまつわるトークを展開。最近は現場で最年長になる機会もあるだけに「長くやってきた者として、経験から伝えられることは残したい」と話した。「例えば私たちは機材がなければ撮影ができない。敬意を持って、機材をまたぐとか、そういうことはしない」とこだわりを披露。「行動で示していかなくては