芝クッション値10.5＝やや硬め※金曜午前9時含水率＝芝G前7.6％、4角8.8％ダートG前1.2％、4角1.6％※金曜午前10時。芝は全体的に内ラチ沿いが傷んでおり、外差しが決まりやすい。時計も少しかかっている。乾燥したダートは前有利だが、展開次第で差しも決まる。