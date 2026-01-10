25年JRA賞年度代表馬に輝いたフォーエバーヤング（牡5＝矢作）が9日、サウジC（2月14日、キングアブドゥルアジーズ）に向けて帰厩後、初時計をマークした。主戦の坂井を背に坂路で単走追い。重厚感あふれるフットワークで4F55秒8〜1F12秒5を計時した。鞍上は「変わらず順調です」と冷静な口ぶり。担当する渋田助手は丁寧に愛馬の手入れをしながら「ほんと2年間、予定通り使えているのが何より」と穏やかな表情で語る。「少しも